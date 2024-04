Verdachte van ongeluk met drie doden tijdens kerst staat terecht

De 30-jarige Suraj A. uit Den Haag staat dinsdag terecht voor het dodelijke ongeval dat op tweede kerstdag 2022 in Rotterdam aan drie mensen het leven kostte. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij reed onder invloed en daarnaast met veel te hoge snelheid door rood is gereden.

Het ongeval was in de vroege ochtend op het Groene Kruisplein, een groot verkeerskruispunt in Rotterdam-Zuid waar een afrit van de snelweg A15 op uitkomt. Door het ongeval kwamen een 35-jarige vrouw uit Spijkenisse, een 36-jarige man uit Helmond en een 7-jarig meisje, eveneens uit Spijkenisse, om het leven.

Volgens de aanklacht reed de verdachte door rood licht en botste hij met hoge snelheid op de auto van de slachtoffers. Hij zou driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol hebben gedronken. “Het jonge gezin had geen schijn van kans”, zei de officier van justitie eerder.

In mei vorig jaar heeft het Openbaar Ministerie het ongeluk gereconstrueerd met rijproeven in de nachtelijke uren. Op basis van de reconstructie en een analyse van de data van verkeerslussen in de weg denkt het OM dat de verdachte minimaal 134 kilometer en maximaal 170 kilometer per uur reed. Uit de data-analyse van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek verder dat de verdachte in de honderden meters voor de crash zelfs nog iets harder moet hebben gereden.

A. raakte zelf zwaargewond door de botsing, onderging meerdere operaties en heeft lange tijd moeten revalideren. Hij kan zich naar eigen zeggen niets herinneren van het ongeluk. Bij een vorige zitting las zijn raadsman een excuusbrief van hem voor aan de nabestaanden van het gezin.