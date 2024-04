Verdachte gijzeling Ede hoort of hij langer vast blijft zitten

De verdachte van de gijzeling in Ede wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland. De rechter bepaalt of de 28-jarige man uit Ede veertien dagen langer in voorarrest blijft.

De man wordt verdacht van het gijzelen van vier medewerkers van café Petticoat zaterdagochtend in het centrum van Ede. De politie werd rond 05.30 uur gealarmeerd dat er een gijzeling gaande was in het café aan de Nieuwe Stationsstraat. De verdachte toonde messen aan de gijzelaars en zei explosieven bij zich te hebben in een tas. Dat laatste bleek niet waar, er werden geen explosieven gevonden.

Door de gijzeling was het centrum van Ede urenlang afgezet en werden 125 woningen ontruimd. Voor de omwonenden is dinsdagavond een bijeenkomst in het Raadhuis van de gemeente. De bewonersbijeenkomst is bedoeld voor eventuele vragen die bewoners hebben en te praten over wat er is gebeurd, schreef burgemeester René Verhulst in de uitnodiging.

De gijzeling duurde uren. Drie van de vier gijzelaars kwamen rond 11.15 uur vrij. Net na 12.30 uur kwam de vierde gegijzelde naar buiten. Enkele minuten later volgde de verdachte, die meteen werd aangehouden.

Over het motief van de man heeft de politie niets bekendgemaakt. Wel heeft de politie gezegd geen rekening te houden met een terroristisch motief. De slachtoffers hebben in een verklaring laten weten dat ze hem niet kenden. Volgens bronnen van de Gelderlander heeft de verdachte psychische problemen en was hij daarvoor onder behandeling bij een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. Woordvoerders van de politie en het Openbaar Ministerie willen dat niet bevestigen.