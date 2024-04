Bruins Slot verwacht nog veel overleg in NAVO over Oekraïne-fonds

Er is nog lang geen overeenstemming over een nieuw NAVO-fonds van 100 miljard euro om Oekraïne de komende vijf jaar militair te helpen. Binnen de NAVO zullen hierover nog “veel gesprekken” plaatsvinden, aldus minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken).

“We zitten echt aan het begin van het proces”, zegt de demissionaire bewindsvrouw tegen media na een eerste dag van overleg met haar collega’s van de andere 31 NAVO-lidstaten. Voor het eerst neemt Zweden ook volledig deel. Dat land werd onlangs lid van het bondgenootschap.

Hoewel er nog zeker geen akkoord is over een nieuw fonds, zijn de lidstaten het wel eens om de NAVO een grotere rol te geven in Oekraïne. De NAVO wil de coördinatie van de militaire steun op zich nemen. “Dat is een logisch gevolg op het feit dat het conflict langer gaat duren”, aldus Bruins Slot.

Tot dusver geven landen bilateraal militaire hulp aan Oekraïne. Die steun wordt gecoördineerd door het zogeheten Ramstein-overleg onder leiding van de Amerikanen. De NAVO wilde dat niet doen om escalatie met Rusland te voorkomen. De minister ziet geen draai van de NAVO en benadrukt dat het niet gaat om het sturen van militairen.

Omdat de strijd veel langer gaat duren is stabiele en langjarige hulp voor Oekraïne nodig, zegt ze. Daar kan de NAVO voor zorgen. Dat geeft Oekraïne meer zekerheid. Het is niet voorsorteren op een terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis, verklaart ze. Trump is zeer kritisch over de NAVO.

Hongarije heeft verklaard zorgen te hebben over de stap van de NAVO. De regering in Boedapest ligt vaker dwars als het gaat om steun aan Oekraïne. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg sprak de verwachting uit dat hij de komende weken de zorgen van Hongarije kan wegnemen.

Het gaat niet goed voor Oekraïne aan het front. Dat de NAVO een actievere rol wil is ook een “weerspiegeling van de ernst op het slagveld”, aldus Stoltenberg. De Russen veroveren opnieuw Oekraïens grondgebied. Kyiv heeft een groot tekort aan munitie, waaronder artilleriegranaten en luchtverdediging.

De NAVO-ministers zijn onder meer in Brussel bijeen om het 75-jarig bestaan van de NAVO te vieren. Bruins Slot zei verder toenemende steun te zien voor de kandidatuur van Mark Rutte om Stoltenberg op te volgen als NAVO-baas. Inmiddels staan 28 van de 32 landen achter Rutte. Hongarije, Roemenië, Slowakije en Turkije moeten nog akkoord gaan.