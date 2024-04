Groningse Staten gooien agenda om voor debat uitstel gasbesluit

Fracties in de Provinciale Staten van Groningen zijn verbouwereerd en vol onbegrip over het besluit van de Eerste Kamer behandeling van het wetsvoorstel dat de sluiting van het Groninger gasveld regelt uit te stellen. Een geplande commissievergadering met tal van onderwerpen werd grotendeels uitgesteld om woensdagmiddag een debat te voeren over het omstreden uitstel.

Het nieuws roept volgens de fracties veel emoties op bij de inwoners in de provincie die al diep geraakt zijn door alle problemen veroorzaakt door de gaswinning van de afgelopen decennia. “Daarnaast bevestigt dit weer het wantrouwen dat inwoners hebben richting de overheid. Dit is een zeer slechte zaak voor Groningen. Dit is de zoveelste keer dat gemaakte beloften aan Groningen mogelijk niet worden ingelost. Dit kunnen we niet accepteren”, schrijven negen fracties.

Zij willen weten welke stappen het college van Gedeputeerde Staten nu gaat ondernemen. “Het is van belang om aan onze inwoners zo snel mogelijk helderheid te geven welke stappen er gezet worden en om duidelijk onze steun richting hun uit te spreken.” De Groningse commissaris van de Koning René Paas heeft een klemmend beroep gedaan op alle fracties in de senaat om de sluiting in de wet vast te leggen.

Op initiatief van de VVD in de senaat stelde de Eerste Kamer de behandeling van de sluitingswet uit, met steun van BBB, PVV, JA21, SGP, FVD en 50PLUS. Zij zijn er niet helemaal van overtuigd dat de leveringszekerheid van gas voldoende verzekerd is. Een VVD-Kamerlid verzekerde woensdag dat het definitief stoppen met de gaswinning niet ter discussie staat. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dreigt op te stappen als zijn voorstel om het gasveld te sluiten lange vertraging oploopt in de Eerste Kamer.