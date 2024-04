Mbo-studenten moeten examen burgerschapsonderwijs gaan doen

Studenten in het mbo moeten vanaf 2026 examen doen in burgerschapsonderwijs. “Met een verplicht examen in de vorm van bijvoorbeeld een portfolio krijgt het burgerschapsonderwijs een belangrijkere plek en het geeft studenten duidelijkheid over de eisen waar ze aan moeten voldoen”, laat demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs weten.

Hij kondigde vorig jaar zomer al aan dat de eisen voor het vak burgerschap omhoog zouden moeten. Volgens onder meer de Onderwijsinspectie waren die eisen te vaag en vrijblijvend. Bij burgerschap leer je bijvoorbeeld meer over de werking van de rechtstaat, het herkennen van desinformatie en zelfstandig omgaan met geld.

Eerder zag de bewindsman nog af van een examen. Dat hing samen met de studiedruk en het feit dat een kennistoets als examenvorm ongeschikt was. “Nu blijkt dat een examen ook ingevuld kan worden met een portfolio, besluit de minister toch een instellingsexamen in te voeren. Studenten en docenten staan hier ook positiever tegenover”, aldus het ministerie.