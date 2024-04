Aanmeldcentrum Ter Apel voor de 30e keer boven maximum van 2000

In de nacht van donderdag op vrijdag brachten 2235 mensen de nacht door in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA overschrijdt daarmee voor de 30e keer het maximum toegestane aantal van 2000. Het totaalbedrag aan dwangsommen dat het COA nu aan de gemeente Westerwolde moet overmaken, is 450.000 euro.

In de nachtopvang in 2e Exloërmond waren afgelopen nacht alle tweehonderd plekken bezet. De opvang verhuist volgende week naar het Drentse Zuidwolde, op ruim 40 minuten rijden van Ter Apel. In Zuidwolde kunnen de tenten van de nachtopvang twee maanden blijven staan.

Het is het COA nog niet gelukt om een alternatieve locatie te vinden voor de wachtkamer in Expo Assen. De overlooplocatie, waar plek is voor vijfhonderd ongeregistreerde asielzoekers, had op 1 april moeten sluiten. De hal zit echter nog steeds helemaal vol omdat de asielzoekers nergens anders naartoe kunnen. De gemeente Assen zegt voorlopig niet te handhaven.