Explosie bij woning Amsterdam-Noord na poging beschieting

Bij een woning in Amsterdam-Noord is vrijdagochtend vroeg een explosief afgegaan. Eerder die nacht heeft een persoon ook geprobeerd op dezelfde woning aan de Sijsjesstraat te schieten, meldt de politie. Er raakte niemand gewond.

De politie was rond 03.00 uur in de Sijsjesstraat vanwege een melding van een persoon met een vuurwapen bij de woning. De verdachte werd niet gevonden. Een paar uur later, om 06.00 uur, was er een enorme knal te horen. Op foto’s bij stadszender AT5 is te zien dat de voorkant van de woning beschadigd is door de explosie.

De politie vermoedt dat er een verband is tussen de explosie en poging tot beschieting. In de hele hoofdstad is al langere tijd sprake van veel explosies. Vorig jaar waren er twee keer zoveel explosies als in 2022 in Amsterdam.