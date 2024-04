Een man is donderdagavond aangehouden op Amersfoort Centraal omdat hij in een trein een reiziger zou hebben bedreigd met een vuurwapen, meldt de politie. Om de verdachte op te pakken werd een taser gebruikt en de politie loste een waarschuwingsschot op het station.

Amersfoort Centraal is voor korte tijd ontruimd geweest. Het vermoedelijke vuurwapen is in beslag genomen en de politie onderzoekt wat er is gebeurd. Niemand raakte bij het incident gewond.