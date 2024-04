Burgemeester Vlaardingen wil landelijk politieteam tegen explosies

Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen wil dat er een landelijk opsporingsteam komt in de strijd tegen explosies in woonwijken. Om opdrachtgevers te achterhalen moet de politie ook meer samenwerken met de FIOD en de Belastingdienst en moet ze criminele informanten en undercoveragenten inzetten, zegt Wijbenga in een interview met De Telegraaf. “Het is een extreem probleem dat vraagt om extreme maatregelen.”

In de Zuid-Hollandse gemeente zijn in een jaar tijd meer dan tien explosies geweest. Het doelwit zijn telkens woningen en een bedrijfspand van een plaatselijke loodgieter. Vorig weekend raakten drie mensen gewond, toen na een explosie brand uitbrak in een woning. Zeker zes mensen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de explosiereeks, maar zicht op de opdrachtgevers is er niet.

Volgens Wijbenga richt het politieonderzoek zich te eenzijdig op uitvoerders en tussenpersonen. “Het wordt hoog tijd dat we in Nederland opdrachtgevers identificeren en achterover trekken”, zegt hij in De Telegraaf, politiejargon gebruikend voor ‘arresteren’. Ook wil hij dat Europa maatregelen neemt om de handel in en het gebruik van cobra’s te beperken. Dit soort zwaar vuurwerk wordt vaak gebruikt bij aanslagen.

De VVD-burgemeester, zelf oud-politieman, zegt volgende week een gesprek te hebben met demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar Ministerie over een landelijke aanpak.