Officieel warmste 6 april ooit met 23,2 graden in De Bilt

De temperatuur in De Bilt steeg zaterdag om 14.30 uur naar 23,2 graden en daarmee is het officieel de warmste 6 april ooit. Het oude datumrecord van 23,0 graden uit 2020 werd daarmee verbroken, meldt Weeronline. Het landelijk record was iets eerder op de middag al gebroken.

Landelijk stond het record op 24,5 graden. Dat werd ook in 2020 gemeten in het Limburgse Arcen. In Eindhoven steeg de temperatuur om 14.10 uur naar 24,6 graden. Regionaal kan de temperatuur volgens het weerbureau oplopen naar een zomerse 25 graden. Normaal gesproken is het deze tijd van het jaar ongeveer 11 tot 14 graden.

Het is al de vijfde keer dat er dit jaar sprake is van een datumwarmterecord. De eerste was op 23 januari, vervolgens werd het ook op 15 februari en 3 en 14 maart recordwarm. Dit jaar zijn er nog geen kouderecords gevestigd. Vorig jaar kwam het tot zeven warmterecords en slechts één kouderecord. In 2020 werden er veertien warmterecords genoteerd en geen enkel kouderecord.