Horeca rekent op drukkere terrassen, personeelstekort niet voorbij

Cafés en restaurants rekenen op drukkere terrassen, nu de eerste officiële warme dag van het jaar een feit is. Toch is de horeca in Nederland nog niet uit de problemen. Zo is nog steeds sprake van een personeelstekort. Ook kan het dat een biertje in de zon nu een stuk duurder is dan een jaar geleden.

“Zodra de zon schijnt, verplaatsen Nederlanders zich naar het terras. Het zal dus drukker zijn op het terras dan voorgaande weekenden”, zegt een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) na het naar buiten komen van nieuwe weercijfers. Op het hoofdweerstation in De Bilt werd zaterdag om 12.30 uur een temperatuur van 20,1 graden gemeten.

Na een winter te hebben binnengezeten, is de heropening van de terrassen volgens de brancheorganisatie een moment waar horecaondernemers “reikhalzend” naar hebben uitgekeken. Vorig jaar groeide de omzet van de horeca flink, maar stonden de marges onder druk door bijvoorbeeld gestegen energie- en loonkosten.