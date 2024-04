Opnieuw te veel mensen in aanmeldcentrum Ter Apel

In Ter Apel hebben 2183 mensen de nacht van vrijdag op zaterdag doorgebracht in het aanmeldcentrum voor asielzoekers, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Daarmee overschrijdt het COA voor de 31e keer het toegestane aantal van 2000. Voor iedere keer dat dat gebeurt, moet de asielopvangorganisatie op last van de rechter een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Inmiddels staat de teller op 465.000 euro.

In de nachtopvang in 2e Exloërmond verbleven afgelopen nacht 194 mensen. Die opvanglocatie, waar plek is voor tweehonderd mensen, is nog tot 10 april open. Asielzoekers die er de nacht doorbrengen, gaan overdag weer terug naar het aanmeldcentrum in Ter Apel, iets meer dan 10 kilometer verderop. Na 10 april verhuist de nachtopvang van 2e Exloërmond naar het Drentse Zuidwolde, dat enkele tientallen kilometers verder ligt.

Voor de zogeheten wachtkamer in Expo Assen is nog geen alternatief gevonden. De hal in de Drentse hoofdstad was ook afgelopen nacht helemaal vol, zegt de COA-woordvoerder. In de overlooplocatie is plek voor vijfhonderd ongeregistreerde asielzoekers.

Sinds 9 maart is het aantal asielzoekers dat in Ter Apel de nacht doorbracht niet meer onder de 2000 geweest.