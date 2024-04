D66 is volgens Jetten klaar om oppositie te voeren

D66 is klaar om “keihard” oppositie te voeren tegen het ‘”extreemrechtse” kabinet dat eraan lijkt te komen, zei partijleider Rob Jetten op het congres van zijn partij in Nieuwegein. Hij riep andere oppositiepartijen op samen een front te vormen.

“Vanuit het midden willen wij vooruit. Vanuit het midden reiken wij de hand. Samen zijn we sterk”, aldus Jetten. Hij wil oppositie voeren om mensen “hoop” te geven. “Rancune heeft een beperkte houdbaarheidsdatum, zelfs al stop je die in de ijskast.”

Hij haalde hard uit naar de PVV-leider. “Geert Wilders, met zijn ondemocratische eenmanspartij, is tot in de kern on-Nederlands. Hij is een bedreiging voor de Nederlandse waarden en voor de Nederlandse identiteit”, zei de D66-leider tegen een volle zaal.

D66 verloor bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november flink. Van de 24 zetels bleven er 9 over. Volgens een interne evaluatie wordt de partij als elitair gezien.

De partij wil zich vernieuwen en de vereniging “opschudden”, zei Jetten in een gesprek met leden. D66 heeft de nederlaag ook aan zichzelf te danken, zei hij. Mensen kregen volgens hem gedonder en technocratie, geen empathie.