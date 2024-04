VDL Nedcar over verdwenen bomen Sterrebos: zorgvuldig verpoot

De jonge bomen die actievoerders vorige maand hadden geplant bij de voormalige fabriek van VDL Nedcar in het Limburgse Born en Nieuwstadt zijn verplaatst. Een woordvoerder van het autobedrijf laat weten dat de scheuten van de boompjes zorgvuldig zijn verpoot naar het compensatiegebied. “Daar kunnen ze wél blijven staan.”

Vrijdagmiddag ontdekten leden van de actiegroep Red het Sterrebos dat de vijfhonderd boompjes die zij in maart illegaal hadden geplant bij de voormalige fabriek waren verdwenen. Ze spraken van een schandalige en dieptrieste actie en “een ernstige vorm van vandalisme”. De actievoerders hadden de scheuten geplant uit protest tegen de kap van een deel van het Sterrebos bij Born, dat moest wijken voor de uitbreiding van de fabriek van VDL Nedcar. Die uitbreiding ging uiteindelijk niet door, waardoor het oude bos volgens de demonstranten voor niets is gekapt.

Volgens VDL Nedcar waren de jonge boompjes niet in het Sterrebos geplant, maar op de plek van het voormalige populierenbos daarnaast. “Een populierenbos is sowieso voor de tijdelijkheid, heeft zoals bekend weinig natuurwaarde en is bedoeld voor houtproductie”, zegt een woordvoerder. “Zolang we het gebied van het populierenbos niet nodig hebben voor de uitbreiding van ons bedrijf wordt dat gebied als akker aan een boer verpacht.”