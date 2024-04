Kookadvies drinkwater in enkele Zeeuwse en Brabantse plaatsen

Inwoners van enkele plaatsen in Zeeland en West-Brabant krijgen sinds zaterdagochtend vroeg het advies om kraanwater voor gebruik te koken. Door een lek in een waterleiding in het Brabantse dorp Nieuw-Vossemeer kunnen er kleine hoeveelheden bacteriën in het water terecht zijn gekomen, waarschuwt de Veiligheidsregio Zeeland.

Het preventieve kookadvies geldt voor de Zeeuwse dorpen Sint Philipsland en Anna Jacobapolder en voor Nieuw-Vossemeer, Heensche Molen en Steenbergen in Brabant. Inwoners van die plaatsen kunnen hun drinkwater het beste drie minuten koken voordat ze het gebruiken voor bijvoorbeeld koffie, thee, limonade, flesvoeding, tandenpoetsen of het bereiden van een maaltijd, meldt de veiligheidsregio.

Door de lekkage kwam er bij meerdere huishoudens nauwelijks of geen water uit de kraan. Drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft de hele nacht van vrijdag op zaterdag doorgewerkt om de drinkwaterlevering te repareren. Het kookadvies geldt desondanks voor meerdere dagen, zegt de veiligheidsregio, totdat zeker is dat het water helemaal bacterievrij is.