Burgemeester Kolff: blijven werken aan meer plek voor Oekraïners

“We moeten blijven werken aan meer plekken voor Oekraïners in het land”, zei Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad bij WNL Op Zondag op NPO 1. “De verwachting is dat er richting 1 januari 2025 zo’n 120.000 plekken nodig zijn.” Op dit moment zijn er volgens hem 93.000 opvangplaatsen beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen.

Kolff baseert zich op de laatste meerjarige prognose die demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Op de vraag of dit aantal gemeentelijke opvangplekken haalbaar is, zei de burgemeester: “We doen ons stinkende best, maar de opgave is gigantisch. We hebben ook nog de reguliere asielstroom in dit land, die onder grote druk staat.”

Kolff maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. “De samenleving staat onder druk, het draagvlak voor echte vluchtelingen wordt aangetast, het absorptievermogen van de samenleving neemt af en ik denk dat de urgentie ook niet overal wordt gevoeld.”