ANWB ziet al eerste vertraging door werk aan brug A7

Maandagochtend is er al vroeg drukte op de weg door het werk aan de brug in de A7 bij Purmerend. De ANWB ziet rond 06.30 uur 25 minuten vertraging op de N247 van Volendam naar Amsterdam. Die weg ligt ongeveer parallel aan de A7 richting het zuiden van de provincie Noord-Holland.

Rijkswaterstaat is maandag echt begonnen met het verstevigen van de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. Dat werk gaat vijf maanden duren en weggebruikers zijn al gewaarschuwd uit te gaan van forse verkeershinder. Carpoolen, omreizen, het openbaar vervoer, of maar thuiswerken, is het devies.

Veel sluiproutes in de regio zijn tijdens de ochtend- en avondspits uit voorzorg afgesloten.