Stichting wil schadevergoeding Google voor gebruikers Android

Een organisatie dient een schadeclaim in tegen techbedrijf Google. Dat zou gebruikers hebben gevolgd met Android, het besturingssysteem op veel mobiele telefoons, en daardoor veel informatie over hen hebben verzameld.

De zaak is aangespannen door Stichting Massaschade & Consument. Die zegt dat de smartphones met Android “systematisch grote hoeveelheden informatie over het smartphonegebruik naar Google doorzetten”. Dit kan niet worden uitgezet. De telefoon houdt bij “welke apps iemand gebruikt, welke producten er besteld worden en zelfs of gebruikers liggen te slapen.” Dat is volgens de stichting in strijd met Europese privacyregels.

De claimclub wil een schadevergoeding voor zo’n negen miljoen Nederlanders die sinds 2018 een telefoon met Android hebben gebruikt. Een bedrag noemt de stichting niet. Het is ook niet bekend hoeveel mensen zich hebben aangesloten bij de collectieve actie.

Door veel gegevens over gebruikers te verzamelen, kan Google een beeld krijgen van hun interesses en hobby’s. Ook kan Google weten of iemand bijvoorbeeld op zoek is naar een nieuwe keuken. Het bedrijf kan er dan voor zorgen dat iemand advertenties van keukenstudio’s uit de eigen regio te zien krijgt. Bedrijven hebben er veel geld voor over om potentiële klanten zo al te bereiken voordat ze een voet in de eigen winkel hebben gezet.

In een reactie noemt Google de massaclaim “een speculatieve rechtszaak voor opportunistisch financieel gewin. Er wordt een misleidend beeld geschetst van hoe Android en onze andere systemen werken.” Het bedrijf zegt de zaak “met veel vertrouwen” tegemoet te zien.

Nederland heeft de mogelijkheden voor massaclaims in de afgelopen jaren verruimd. Daardoor werden eerder vergoedingen geëist van onder meer TikTok, tv-fabrikant LG, softwarebedrijf Adobe, verzekeraar Achmea, staalfabriek Tata Steel, gezondheidsdienst GGD en van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Google werd vorig jaar voor de rechter gesleept door de Consumentenbond om de verkoop van advertenties.