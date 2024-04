Onderzoek: hbo’ers komen snel aan werk, vooral leraren

Studenten die van een hogeschool afkomen, krijgen snel een baan. Dat is vooral zo voor mensen die de lerarenopleiding hebben gedaan. Van hen had ruim 96 procent onmiddellijk na het afstuderen werk.

Volgens jaarlijkse cijfers van een onderzoekscentrum van de Universiteit Maastricht is 2,8 procent van de pas afgestudeerde hbo’ers werkloos. Dat percentage is vergelijkbaar met de jaren ervoor. De afgestudeerde hbo’ers verdienen gemiddeld ongeveer 3242 euro bruto per maand.

Het onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd onder bijna 25.000 mensen die anderhalf jaar eerder waren afgestudeerd op een hbo.

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, zegt dat Nederland te maken heeft met grote veranderingen op het gebied van vergrijzing, digitalisering, woningtekort en energiecrisis. “Deze uitdagingen vragen om innovatieve oplossingen. Hierbij zijn de professionals die zijn opgeleid op onze hogescholen hard nodig”, aldus Limmen.