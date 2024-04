Strenge veiligheidsmaatregelen rond start hoger beroep Marengo

Rondom het Justitieel Complex Schiphol gelden maandagochtend zeer strenge veiligheidsmaatregelen, bij de start van het hoger beroep van het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Het verkeer op de toegangswegen van het complex wordt gecontroleerd door zwaarbewapende marechaussees. Ook rondom de extra beveiligde rechtbank lopen gewapende marechaussees.

De zitting zou om 10.00 uur beginnen, maar mede door alle maatregelen liep dat uit. Het hoger beroep in de zaak begint iets minder dan zes weken nadat de rechtbank uitspraak deed. Drie verdachten kregen een levenslange celstraf, onder wie Ridouan Taghi (46). De rechtbank noemde hem “de enige” en “onbetwiste” leider van een criminele organisatie die zich bezighield met “nietsontziend ontwrichtend geweld”.

De zaak draaide in eerste aanleg om zeventien verdachten, in veertien zaken is hoger beroep ingesteld. Het omvangrijke proces gaat over zes moorden en meerdere moordpogingen.

Deze week zal het gerechtshof onder meer inventariseren wat de omvang gaat worden en naar praktische kwesties kijken. De advocaten van Taghi en de broers Saïd en Mohamed R. hebben al aangegeven het woord te willen voeren.

Tot in ieder geval eind dit jaar zijn blokken van zittingsdagen ingepland. Het is nog niet duidelijk hoe lang het hoger beroep zal duren.