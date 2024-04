Vijf maanden verkeershinder door werkzaamheden brug A7 Purmerend

Rijkswaterstaat (RWS) begint maandag met de versteviging van de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. De werkzaamheden gaan vijf maanden duren. Weggebruikers moeten gedurende die periode rekening houden met forse verkeershinder in de vorm van versmalde rijstroken, een lagere maximumsnelheid en afgesloten op- en afritten. De extra reistijd kan oplopen tot een uur.

Automobilisten kunnen de komende vijf maanden beter carpoolen, omreizen of het openbaar vervoer nemen, zegt Rijkswaterstaat. Om dit te stimuleren stelt RWS gratis NS-kortingskaarten beschikbaar die binnenkort online kunnen worden aangevraagd. De NS zet voor een deel langere treinen in tijdens de maanden dat er aan de brug wordt gewerkt. Regionale vervoerder MeerPlus past de dienstregeling doordeweeks aan waardoor bussen in de spits meer tijd hebben om de route te rijden.

Om sluipverkeer te voorkomen, worden in de regio verschillende wegen in de ochtend- en avondspits afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners van de regio krijgen hiervoor een ontheffing. De provincie Noord-Holland sluit bovendien tussen Oosthuizen en Edam en tussen Oudendijk en Oosthuizen twee parallelwegen af om te voorkomen dat mensen bij file op de provinciale weg de parallelweg nemen, die veel wordt gebruikt door fietsers en bestemmingsverkeer. In het gebied worden weginspecteurs en verkeersregelaars op de motor ingezet om alles in goede banen te leiden.

Het Dijklander Ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Purmerend en in Hoorn, maakt zich zorgen over de gevolgen van de werkzaamheden voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Om van de ene naar de andere locatie te komen, maken ambulances vaak gebruik van de brug. Het ziekenhuis vreest onder meer dat het door de verwachte drukte kan gebeuren dat er geen rijstroken vrij zijn voor hulpdiensten.