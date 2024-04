Yeşilgöz: jongeren moeten veel meer leren over gevolgen Jodenhaat

Jongeren moeten op school én thuis meer leren over bijvoorbeeld de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt demissionair justitieminister en VVD-leider Dilan Yeşilgöz in het televisieprogramma Op1, in reactie op de sterke stijging van het aantal antisemitische incidenten die het CIDI signaleert.

Scholen zijn volgens Yeşilgöz al verplicht kinderen te onderwijzen over de holocaust. “Wat wij veel horen, is dat docenten het heel lastig vinden”, zegt de bewindsvrouw. Steun van het schoolbestuur is dan “ḧeel belangrijk”. Ook de onderwijsinspectie moet hiermee “aan de slag”, zegt de minister.

Tegelijkertijd mag het wat Yeşilgöz betreft niet afhankelijk zijn van scholen of kinderen iets meekrijgen van de gevolgen van Jodenhaat. “Het moet thuis beginnen.”

Jodenhaat is strafbaar en daders worden wel degelijk gepakt en veroordeeld, verzekert Yeşilgöz. Maar zij hoort in de Joodse gemeenschap ook dat de bereidheid om aangifte te doen afneemt, omdat mensen het gevoel hebben dat er toch niks mee wordt gedaan. Zij gaat met politie en justitie bespreken hoe het beter kan.