Landmacht met voertuigen naar Duitsland voor NAVO-oefening

De landmacht vertrekt dinsdag vanuit het Brabantse Oirschot met ongeveer tachtig voertuigen richting Duitsland voor de grootschalige NAVO-oefening Steadfast Defender.

De voertuigen vertrekken in konvooien vanuit de kazerne, begeleid door de marechaussee. In de vroege ochtend van woensdag, moeten militairen een noodbrug bouwen om de voertuigen over de IJssel te krijgen.

De verplaatsing is onderdeel van de oefening Steadfast Defender, waarmee de NAVO kijkt hoe snel het troepen aan de oostflank kan krijgen bij een eventuele aanval op een van de lidstaten. Aan Steadfast Defender doen ongeveer 90.000 militairen mee van 32 NAVO-lidstaten. Nederland doet met zo’n 5000 militairen mee. De oefening is in februari begonnen en duurt tot mei.