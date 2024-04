Jetten: vonnis mensenrechtenhof toont dat er te weinig is gedaan

“Er is te lang veel te weinig gedaan aan het tegengaan van klimaatverandering en het aanpassen van de samenleving daarop. Dat wordt nog eens duidelijk door deze rechtszaken.” Dat laat demissionair minister Rob Jetten (Klimaat) weten in een reactie op het oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Volgens de Europese rechters in Straatsburg is de Zwitserse regering tekortgeschoten in haar klimaatbeleid en heeft daarmee de mensenrechten geschonden. De zaak was aangespannen door Zwitserse ouderen. Ze verwijten hun overheid onder meer dat oplopende temperaturen en toenemende hittegolven hun gezondheid ernstig in gevaar kunnen brengen.

Twee andere klimaatzaken werden door het EHRM niet-ontvankelijk verklaard. “Het zou niet zo moeten zijn dat politici rechterlijke uitspraken nodig hebben om goed klimaatbeleid te voeren”, aldus Jetten. De uitspraak maakt volgens hem “extra duidelijk dat het nodig is om door te gaan met onze klimaatmaatregelen en te zorgen dat we ten minste 55 procent CO2-reductie hebben in 2030”.