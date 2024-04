Milieubeschermers noemen klimaatuitspraak belangrijk en bepalend

Milieuorganisaties noemen het belangrijk dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft uitgesproken dat te weinig actie tegen klimaatverandering de mensenrechten van Europese burgers schendt. Milieudefensie wijst erop dat dit precies is wat de organisatie zelf betoogt in de klimaatzaak tegen Shell. De uitspraak van het EHRM is “goed nieuws”, vindt campagneleider Nine de Pater, die nauw bij de zaak tegen het olie- en gasbedrijf betrokken is.

“Hittegolven en bosbranden worden steeds heviger en daarom is deze uitspraak een belangrijke stap in het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering,” reageert De Pater op de zaak die werd gewonnen door een groep Zwitserse senioren. In twee andere klimaatzaken werden de eisers niet-ontvankelijk verklaard.

Ook voorzitter Dion Huidekooper van de Jonge Klimaatbeweging is blij met de principiële uitspraak. “Een bepalend moment” is het volgens hem. “Ik hoop dat deze uitspraak ervoor zorgt dat landen niet meer weg kunnen komen met mooie groene woorden zonder de bijbehorende daden”, zegt Huidekooper. “Dat gebeurt helaas nog te vaak.”

Hoewel de Zwitserse vrouwen hun zaak tegen hun eigen overheid voerden, kan de uitspraak indirect ook gevolgen krijgen voor andere Europese landen die bij het EHRM zijn aangesloten. Dat zijn onder meer alle lidstaten van de EU. In toekomstige rechtszaken over klimaatbeleid zullen rechters hun uitspraken in lijn moeten brengen met de overwegingen van het hof in Straatsburg.

Milieuorganisatie ClientEarth, die bij de EHRM-zaak betrokken was, spreekt van een “enorme overwinning” voor mensen wereldwijd die hun overheid ter verantwoording roepen over te slap klimaatbeleid. De uitspraak bevat volgens ClientEarth “een duidelijke boodschap” aan overheden.