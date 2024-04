Tweede Kamer wil asielzoekers afkopen in EU-immigratiepact

Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Nederland asielzoekers ‘afkoopt’ als asielzoekers van andere EU-lidstaten moeten worden overgenomen. Nederland moet geen extra asielzoekers opvangen, maar die verplichting met 20.000 euro per asielzoeker afkopen. Een motie van JA21 van die strekking is dinsdag met 75 stemmen voor en 74 tegen aangenomen.

PVV, VVD en BBB, drie van de vier onderhandelende partijen voor een nieuw kabinet, hebben voor gestemd. NSC, de vierde partij, stemde tegen.

Het Europees Parlement stemt woensdag voor het EU-migratiepact, waarin onder meer afspraken worden gemaakt over een eerlijkere verdeling van asielzoekers over lidstaten. In het pact is een solidariteitsmechanisme ingebouwd, waarbij EU-lidstaten kunnen kiezen tussen het opvangen van extra asielzoekers of het leveren van een financiële bijdrage ten behoeve van de opvang in een van de andere EU-lidstaten.

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt reageert ontdaan. “Morgen stemt het Europees Parlement over een historische stap in het migratiebeleid, na jaren onderhandelen komen we dichterbij écht grip op migratie. Maar wat betreft PVV, VVD en BBB, die voor deze motie stemden, kan Europese samenwerking op migratie nu al in de koelkast”, schrijft Podt op X.