BBB’er laat EU-klimaatdoel 2050 in verkiezingsdebat los

BBB steunt de Europese afspraak niet om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zegt de nummer twee van de partij voor de Europese verkiezingen. Dat doel zou “niet realistisch” zijn.

De Europese Unie heeft vastgelegd dat de EU tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen zo moet terugdringen dat zij evenveel opneemt als uitstoot. Dat moet voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt en het klimaat uit het lood schiet. Dat streven kreeg eerder ook steun van BBB.

Maar klimaatneutraliteit in 2050 is “niet haalbaar en betaalbaar”, stelde kandidaat-Europarlementariër Jessika van Leeuwen dinsdag in een verkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen van juni. Ze pleit voor “realistische doelstellingen” die geen “draconische maatregelen” vergen.