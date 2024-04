Vakbond FNV noemt blokkeren verhoging minimumloon ‘schandalig’

Vakbond FNV vindt het “schandalig” dat in de Eerste Kamer een meerderheid tegen de verhoging van het minimumloon halverwege dit jaar is. “Dit betekent dat er voor de mensen met de slechtst betaalde banen niets extra’s bijkomt”, reageert Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van FNV.

“Er is geen legitieme reden te verzinnen waarom in een steeds rijker land minimumloners en uitkeringsgerechtigden niet mee zouden mogen profiteren van de groeiende rijkdom”, vervolgt Boufangacha.

BBB zegt in de senaat tegen het wetsvoorstel te stemmen dat het wettelijk minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen met 1,2 procent extra laat stijgen. Het zou ondernemers op te hoge kosten jagen. Een meerderheid in de Tweede Kamer toonde zich vorige maand juist voorstander van dit voorstel.

Boufangacha stelt dat BBB beloftes uit de verkiezingscampagne over bestaanszekerheid niet nakomt. In haar verkiezingsprogramma schreef BBB ervoor te willen zorgen dat “niemand buiten zijn schuld onder het bestaansminimum terechtkomt”. Dat zou moeten gebeuren via verhogingen van uitkeringen en het minimumloon “op de lange termijn”.