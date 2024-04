Beveiligers gewond door actie XR bij congres in Den Haag

Door een actie van Extinction Rebellion (XR) zijn donderdagmiddag twee beveiligers gewond geraakt. Zij hebben aangifte gedaan, meldt de politie. XR demonstreerde bij een congres van Energie Beheer Nederland (EBN) in Den Haag. De politie heeft zestien actievoerders aangehouden.

De XR-activisten worden verdacht van openlijke geweldpleging en huisvredebreuk. Ze zitten nog vast en worden verhoord, zegt een politiewoordvoerder.

Het evenement van EBN was het vijfde in een reeks over Carbon Capture and Storage (CCS), oftewel ondergrondse CO2-opslag. XR ziet CCS als een manier “om zo lang mogelijk door te gaan met het winnen en verbranden van olie en gas”. Met het congres zou EBN volgens XR bijdragen aan “een grootschalige fossiele lobby voor de maatschappelijke acceptatie van ondergrondse CO2-opslag”.