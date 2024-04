BuZa: ambassade in Wenen klaar om consulaire bijstand te verlenen

In verband met de lawine in Tirol staat de ambassade in Wenen klaar om consulaire bijstand te verlenen als daaraan behoefte bestaat, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat zegt “de zorgwekkende berichten uit Oostenrijk” te hebben gezien.

Een groep Nederlanders is donderdag overvallen door een lawine. De politie in de deelstaat Tirol heeft inmiddels bevestigd dat twee Nederlanders om het leven zijn gekomen. Een andere Nederlander is onder het sneeuw vandaan gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Een vierde is ook uit de sneeuw gehaald en bevindt zich nog op de berghelling. Er zijn geen vermisten meer.