NSC-leider Omtzigt voelt ‘dubbele druk’ van zijn kiezers

NSC-leider Pieter Omtzigt voelt de druk van zijn kiezers om snel tot een nieuw kabinet te komen. Het gaat om twee soorten druk, zei hij donderdag na afloop van een nieuw gesprek met de informateurs. Het is de druk om een kabinet te vormen én de druk om de “idealen van je verkiezingsprogramma uitgevoerd te krijgen”. Net zoals Wilders vindt hij het te lang duren voordat er een nieuw kabinet is.

Onderhandelingen met vier partijen is moeilijker dan vroeger, toen met twee partijen een meerderheidskabinet kon worden gevormd, verklaart Omtzigt. “Dat heeft te maken met het maken van deals, daar moeten alle vier de partijen zich in vinden.” Met vier partijen is het “soms ingewikkeld” om compromissen te sluiten.

Ondanks de verschillen tussen de vier partijen meent Omtzigt dat het mogelijk is om met PVV, VVD en BBB een hoofdlijnenakkoord te sluiten. “Iedereen hier weet donders goed dat je er alleen uitkomt als je op bepaalde dossiers begrijpt wat anderen willen en daar ook bereid bent om compromissen over te sluiten.”

De NSC-leider herhaalt dat migratie, wonen, goed bestuur en bestaanszekerheid belangrijke punten voor zijn partij zijn, maar wil niet aangeven waar zijn partij de rode lijn trekt.

Omtzigt wil niet ingaan op de signalen dat de formatie woensdag dreigde vast te lopen, en dat dat de reden zou zijn dat de informateurs de vier partijleiders voor een ingelast gezamenlijk overleg bij elkaar hadden geroepen. “Ik ga geen dagkoersen doen. Ik zit hier om een resultaat te boeken. De ene dag gaat dat net iets vlotter dan de andere dag, maar zo werken onderhandelingen.”