Celstraf geëist tegen gevluchte vastgoedman Lips

De naar Dubai gevluchte vastgoedmagnaat Roger Lips moet wegens faillissementsfraude ter grootte van zeker 11 miljoen euro volgens het Openbaar Ministerie voor vier jaar de cel in. Dat eiste het OM donderdag in de strafzaak in Zwolle.

De 59-jarige Brabantse ondernemer Lips werd in april 2013 persoonlijk failliet verklaard. Daarna vielen ruim 150 aan hem gelieerde vastgoedbedrijven om waarna een schuldenlast van 320 miljoen euro achterbleef. Het is volgens het OM een van de grootste faillissementen van het land. Lips vertrok begin 2014 naar Dubai nadat hij korte tijd was gegijzeld op last van de curatoren. Uit vrees voor een nieuwe gijzeling heeft hij sindsdien geen stap meer gezet op Nederlandse bodem.

“Hij veranderde van een goed ondernemer in een slecht verliezer. Samen met zijn echtgenote trok hij in het zicht van zijn ondergang snel zijn schaapjes op het droge”, zei de officier van justitie.

Dertien exclusieve auto’s van onder meer de merken Porsche, Mercedes en Ferrari met een totale waarde van 2 miljoen euro verdwenen via een ingewikkelde constructie uit de boedel. De auto’s werden in 2011 eigendom van de stichting De Vijf Musketiers die de belangen van de kinderen van Lips beheert. Diezelfde dag werden de wagens voor 26.000 euro doorverkocht aan een Zwitsers bedrijf, waarvan Lips eigenaar was. Uiteindelijk liet hij de auto’s in 2014 verschepen naar Dubai.

De stichting kreeg de auto’s als betaling voor een schuld die het concern had. Die schuld is nep, stelt het OM. Een accountant omschreef deze vordering als “een gouden drol van 2 miljoen”. Ook verdwenen miljoenen van de Canadese tak van het Lips-concern in de zakken van de ondernemer en zijn vrouw. Dat gebeurde nog voordat de bedrijven failliet werden verklaard.

Al in 2010 wist vastgoedman Lips dat zijn bedrijf op instorten stond, denkt het OM, waarna het schuiven met het geld begon. De officier van justitie sprak van een mistgordijn “omdat het spoor zo moeizaam te volgen was voor de curatoren.” Tegen zijn 57-jarige vrouw, die volgens het OM van de fraude wist en meehielp, is achttien maanden cel geëist. Maandag reageren de advocaten op de eis. Voor de strafzaak trekt de rechtbank in Zwolle zeven dagen uit.