Rutte: ontvoering Oekraïners een van de ergst denkbare misdaden

Het ontvoeren van Oekraïense kinderen door Rusland is “een van de ergste oorlogsmisdaden die we ons kunnen voorstellen”, zegt demissionair premier Mark Rutte. Hij reikt donderdag een prijs uit aan de organisatie Save Ukraine, die zich inzet voor het redden van ontvoerde Oekraïners. Rutte denkt dat iedereen hoop kan putten uit deze “verzetsdaden, groot en klein”.

In Middelburg reikte Rutte de International Freedom Award uit aan de organisatie. In zijn toespraak stond hij lang stil bij de daden van Rusland in Oekraïne. Met de ontvoeringen richten de Russen hun pijlen op “de kwetsbaarste mensen: kinderen en hun ouders”. Het redden van ontvoerde kinderen dient ook een ander belang: “Elk kind dat gered wordt, is levend bewijs van Poetins oorlogsmisdaden”, aldus de premier over de Russische president Vladimir Poetin. “En dat weet hij.”

De ontvoerde Oekraïense kinderen zijn volgens Rutte niet alleen bij hun ouders weggehaald, ze verloren ook alles wat hen maakt tot wie ze zijn. “Hun taal. Hun land. Hun identiteit.” Daarom is het werk van Save Ukraine zo belangrijk, zegt Rutte in zijn speech. Het is een “baken van hoop” voor Oekraïense ouders. De organisatie heeft inmiddels rond de 280 ontvoerde kinderen thuis gebracht en ruim 100.000 mensen uit gevaarlijke gebieden geëvacueerd.