OM: voorzitter hof Marengo is niet partijdig door rol in Passage

Het Openbaar Ministerie ziet geen enkele reden waarom de rechter in het hoger beroep van Marengo zou moeten vertrekken. De advocaten van verschillende verdachten hadden hierom gevraagd. Zij vrezen dat de voorzitter van het hof niet objectief genoeg naar het omvangrijke liquidatieproces kan kijken, omdat hij eerder voorzitter was van een ander megaproces, genaamd Passage.

Net als in Passage speelt ook in Marengo een kroongetuige die belastende verklaringen heeft afgelegd een belangrijke rol. Desondanks staan beide zaken inhoudelijk los van elkaar, meent het OM. “Een inhoudelijke en feitelijke verwevenheid is geenszins het geval”, aldus de advocaat-generaal. Ook benadrukte ze dat oordelen over wetten en regels dagelijks werk is van een rechter. “Dat kan op geen wijze enige schijn van partijdigheid wekken.”

De voorzitter van het hof merkte op dat de standpunten van de advocaten en het OM “ver uit elkaar” lijken te liggen. Het hof beslist op 8 mei over de verzoeken van de advocaten.

Deze week is het hoger beroep in Marengo begonnen. Eind februari deed de rechtbank uitspraak in de omvangrijke zaak, die bijna zes jaar heeft geduurd. Drie van de zeventien verdachten, Ridouan Taghi, Saïd R. en Mario R., werden tot levenslang veroordeeld. In het hoger beroep zijn nog veertien verdachten over, onder wie deze drie.