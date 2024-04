Ski Vereniging: ongewoon warm in Oostenrijk

De afgelopen dagen was het “ongewoon warm” in het Oostenrijkse Vent, waar door een lawine donderdag twee Nederlanders zijn omgekomen. Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV). “De afgelopen dagen was het in de dalen net zo warm als in Nederland. De zon is heel sterk, dan wordt de sneeuw heel zwaar en dan komt spontaan een lawine naar beneden”, zegt de woordvoerder.

De vereniging, met zo’n 80.000 leden, weet nog niet of de omgekomen leden van de groep die in de Alpen was lid waren van de vereniging. Ook zegt de vereniging nog niet te zijn gebeld door ongeruste leden.

Volgens de Oostenrijkse politie werd een groep met zeventien Nederlandse skiërs verrast door een lawine van 180 meter lang en 80 meter breed. De groep was met vier Oostenrijkse begeleiders bezig met een tour in het skigebied Vent, in het zuidwesten van Oostenrijk. De rest van de groep is volgens Oostenrijkse media niet gewond geraakt en inmiddels terug in het dal.

Volgens de skivereniging was het lawinegevaar voor donderdagochtend matig. “Het was een twee op een schaal van vijf. Dat is een exponentiële schaal, er zit veel verschil tussen de schalen. Lawinegevaar is in de ochtend lager dan in de middag, dat komt door de sterkte van de zon”, zegt de woordvoerder.

Normaal gesproken gaan toerskiërs in deze tijd van het jaar daarom al vroeg in de ochtend de berg op en keren ze rond het middaguur weer terug, zegt de woordvoerder. “Negen van de tien keer wordt een lawine veroorzaakt door iemand die erin zit. Je skiet naar beneden, het sneeuwdek breekt, maar jij bent degene door wie de lawine gaat rollen.”

Vent is een dorpje in het natuurgebied Ötztal in het Oostenrijkse Tirol, volgens de vereniging een populaire bestemming voor toerskiën. “Normaal ga je met een lift met je ski’s omhoog, maar nu loop je met speciale bescherming met je ski’s omhoog naar de top en dan daal je af in de wildernis. Het is niet zonder gevaar, want je skiet in de vrije natuur. Er blijft altijd een risico over”, legt de woordvoerder uit.

Toerskiën wordt doorgaans tot medio mei gedaan, zegt de vereniging. “Het is verantwoord om in deze tijd van het jaar te gaan skiën. Het sneeuwdek bereikt midden maart het hoogste niveau. Daarna zijn alle verschillende sneeuwlagen gestabiliseerd. In de winter wil je door de veranderende weersomstandigheden en de wind nog niet in het hooggebergte zijn.”