Lichaam drie Nederlandse lawineslachtoffers vrijdag vrijgegeven

Het onderzoek op de lichamen van drie Nederlanders die donderdag zijn omgekomen bij een lawine in Oostenrijk is afgerond. De autoriteiten geven de lichamen vrijdag vrij, meldt de politie in Sölden. Daarna kunnen ze terug naar Nederland.

De drie slachtoffers werden donderdagochtend bedolven onder een lawine en overleefden dat niet. De mannen van 33, 35 en 60 jaar maakten deel uit van een groep van zeventien Nederlanders die met vier Oostenrijkse gidsen een tour maakten in het skigebied Vent. Het vierde slachtoffer, een 32-jarige Nederlander, is vrijdagochtend ontslagen uit het ziekenhuis. De man werd gered uit de sneeuw. Hij was onderkoeld en lag een nacht in het ziekenhuis ter observatie.

Een lid van het getroffen gezelschap liet weten dat ze vrijdagmiddag hun verhaal bij de politie hebben gedaan. Verder wilde hij niet met de pers praten. In de ochtend is tussen 07.00 en 09.30 uur nog onderzoek gedaan op de plek van de lawine. Er is nog eens gezocht naar achtergebleven materiaal en onderzoek gedaan naar de situatie. Het onderzoek ter plekke is hiermee afgerond.