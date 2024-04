Nasrdin en Najib roepen Joost Klein op: doe niet mee aan ESF

Nasrdin Dchar, Najib Amhali, Ramsey Nasr, Walid Benmbarek, Jerry Afriyie en Tofik Dibi vragen Joost Klein niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ze horen bij de ruim 250 mensen die een brief aan de zanger hebben ondertekend. Reden voor de oproep is de oorlog in Gaza en het feit dat Israël mee mag doen aan het muziekevenement.

“Terwijl de voorbereidingen van het Eurovisiefestival in volle gang zijn, voert één van de deelnemende landen, Israël, een genocide uit op 2,3 miljoen Palestijnen, al 17 jaar opgesloten in Gaza, hongert hen moedwillig uit en houdt alle grenzen voor hen gesloten”, staat in de brief. De schrijvers verwijzen naar het songfestivallied Europapa van Klein, waarin hij zijn vader citeert. “Het is een wereld zonder grenzen”, zingt Klein. “De utopie van je vader bestaat niet voor Palestijnen”, reageren de briefschrijvers daarop.

De schrijvers van de brief vragen Joost “met klem” bij zichzelf te rade te gaan over zijn deelname aan het evenement in Zweden.

De pro-Palestijnse organisaties BDS Nederland en de Rotterdam Palestina Coalitie (RPC) organiseren zaterdag een demonstratie vlak voor Eurovision in Concert in AFAS Live. Tijdens deze preparty treden dertig van de 37 deelnemende landen op met hun inzending.