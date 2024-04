Klimaatactivisten blokkeren weg bij provinciehuis in Haarlem

Klimaatactivisten blokkeren vrijdagmiddag een weg langs het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. Extinction Rebellion (XR) en de actiegroep Kappen met Kolen willen daarmee hun eis dat de provincie de vergunning van beide kooksgasfabrieken van Tata Steel intrekt kracht bijzetten. Zij verwachten tussen de honderd en tweehonderd actievoerders. Die arriveerden met trommels en spandoeken met teksten als ‘schone lucht voor iedereen” ‘kappen met kolen’ en ‘stop Tata’.

De blokkade van de Paviljoenslaan (N205) begon rond 13.00 uur. Kort daarvoor hadden verkeersregelaars het stukje weg al afgezet met hekken. XR zegt eventuele overlast te betreuren en is blij dat politie en gemeente de actie faciliteren. “Dat voorkomt discussie met automobilisten”, aldus een woordvoerder.

In het Haarlemmerhoutpark tegenover het provinciehuis staan sprekers en optredens gepland. De gemeente Haarlem is voorbereid, zegt een woordvoerder over de aangemelde actie. “Onze eerste prioriteit is de verkeersveiligheid.” Het terrein van het provinciehuis is afgesloten.

“We zien geen andere mogelijkheid om de provincie duidelijk te maken hoezeer we ons in de steek gelaten voelen door onze eigen overheid”, aldus de woordvoerder van XR. De fabrieken zijn verouderd, lekken, stoten gifwolken uit en hadden daarom al lang gesloten moeten zijn, vinden de activisten. Zij roepen Noord-Holland op snel in actie te komen. “Anders zal het niet bij één blokkade blijven.”

De actiegroepen hadden in februari geëist dat de provincie de vergunningen vóór 12 april zou intrekken, omdat de installaties al jaren niet meer aan de eisen voldoen. “De provincie kan niet zomaar een vergunning intrekken”, reageert verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen Olthof. Hij sprak woensdag met actievoerders. “Dat was vriendelijk, maar we zijn geen meter opgeschoten”, aldus de XR-woordvoerder.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onderzoekt ondertussen wat de mogelijkheden zijn voor sluiting. De resultaten worden op korte termijn verwacht.

Kooksgasfabriek 2 gaat uiterlijk in 2029 dicht, staat in de verduurzamingsplannen van de staalfabriek in IJmuiden. Die sluit eerdere sluiting niet uit, maar dat is onderdeel van maatwerkafspraken waarover gesproken wordt met de rijksoverheid. Die wil in ruil voor vergroening fors meebetalen. Een expertgroep, onder leiding van hoogleraar Marcel Levi, adviseerde onlangs de fabriek zo snel mogelijk te sluiten in verband met de gezondheidsrisico’s.