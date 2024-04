Actievoerders bij Eurovision in Concert roepen op tot boycot Songfestival

Rond de veertig mensen demonstreerden zaterdagmiddag voor de deur van Eurovision in Concert in AFAS Live in Amsterdam, waar dertig deelnemers van het Eurovisie Songfestival later optreden met hun inzending voor het festival. De demonstranten riepen deelnemers en publiek op om het songfestival te boycotten omdat Israël, dat niet meedoet aan deze preparty, optreedt tijdens het Eurovisie Songfestival.

De pro-Palestijnse organisaties BDS Nederland en de Rotterdam Palestina Coalitie (RPC) organiseerden de demonstratie. Ze vinden dat Israël het songfestival misbruikt om de aandacht af te leiden van oorlogsmisdaden in de oorlog met Hamas in Gaza. “Eurovision you can’t hide, you’re supporting genocide”, werd er gescandeerd.

Mensen zwaaiden met kleine Palestijnse vlaggetjes, op de grond lag een grote Palestijnse vlag. Bij AFAS Live stonden al veel mensen in de rij voor het concert later op de avond.

Ruim 250 mensen ondertekenden een brief aan de Nederlandse songfestivaldeelnemer Joost Klein om af te zien van deelname aan het festival, maar de zanger zei voor het begin van Eurovision in Concert dat hij het songfestival niet zal mijden.