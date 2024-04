Kerk in Vent staat stil bij door lawine omgekomen Nederlanders

Tijdens een kerkdienst in het dorpje Vent in de Oostenrijkse deelstaat Tirol is aan het einde van de middag stilgestaan bij het overlijden van drie Nederlanders bij een lawine donderdag. De slachtoffers van 33, 35 en 60 maakten deel uit van een groep van zeventien Nederlanders, die met vier Oostenrijkse berggidsen een toertocht maakten. Een vierde slachtoffer raakte onderkoeld. De man van 32 verbleef daarom een nacht ter observatie in het ziekenhuis.

Halverwege de eucharistieviering in het kleine kerkje aan de rand van het dorp met zo’n 140 inwoners werd opgeroepen om te bidden voor de zieken en overledenen. “We bidden voor de drie slachtoffers die hier zijn omgekomen bij de lawine”, zei een vrouw die voorging.

De lawine vond plaats in het skigebied waaraan het dorpje Vent ligt. Na het ongeluk landden reddingshelikopters vlak naast het kerkje. De weg naar het dorpje stond vol met voertuigen van de hulpdiensten. “Ik krijg nog steeds kippenvel als ik er aan denk”, vertelt een oudere kerkbezoekster na afloop van de dienst. “Het is echt zo vreselijk wat er gebeurd is.”

De lichamen van de drie slachtoffers zijn vrijdag vrijgegeven. Het is onbekend wanneer ze naar Nederland gaan. De politie onderzoekt de rol van de berggidsen. Als dat klaar is, bepaalt een aanklager in Innsbruck of de gidsen onaanvaardbare risico’s hebben genomen en daarvoor vervolgd moeten worden. Eerder zei het hoofd van de vereniging van berggidsen dat hij denkt dat de gidsen geen risico hebben genomen.