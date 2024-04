Cyberaanval op boekenleverancier, mogelijk bankgegevens gestolen

Distributeur van onder meer schoolboeken Iddink Learning Materials in Ede is donderdag geraakt door een cyberaanval. Er zijn vermoedelijk persoonlijke data buitgemaakt of ingezien, maar het bedrijf zoekt nog uit hoeveel en welke. Iddink Learning Materials levert boeken en lesmateriaal aan middelbare scholen en aan leerlingen rechtstreeks. Het bedrijf zegt meteen te hebben ingegrepen.

Volgens het bedrijf gaat het om namen, e-mailadressen en bankgegevens van klanten, zoals scholen en leerlingen. Een woordvoerder zegt dat er nog geen beeld is van de precieze omvang van de schade. Iddink ontdekte donderdag de aanval op zijn databestanden. In de systemen was een boodschap achtergelaten van een groep genaamd Cactus. De woordvoerder zegt dat geen contact met deze groep is opgenomen.

De systemen die mogelijk zijn getroffen zijn meteen afgesloten, en ook zijn de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld. Het bedrijf is bezig organisaties en klanten te informeren die mogelijk de dupe van het datalek zijn geworden.

Iddink verkoopt en verhuurt boeken en digitaal lesmateriaal aan ruim 300.000 leerlingen in Nederland, staat op de site.