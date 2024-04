Een 21-jarige man uit Delft is vrijdag opgepakt in verband met een ontploffing bij een woning aan de Thorbeckelaan in het Zuid-Hollandse Pijnacker. Dit meldt de politie zaterdagmiddag. De woning liep in de nacht van 6 op 7 april veel schade op.

De ontploffing kwam door het afsteken van zwaar vuurwerk. Onder meer de voordeur en de voorgevel raakten beschadigd.