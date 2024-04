In de ogen van D66-Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Jan Paternotte is de aanval van Iran op Israël “niet de beperkte reactie op de Israëlische ambassade-strike waarop gehoopt was”. Dat schrijft hij op X, nadat volgens hem een derde golf drones uit Iran is opgestegen “en raketten volgen”.

“Miljoenen Israëliërs brengen vannacht in angst door. Laat de luchtverdediging effectief zijn en zo kans op escalatie verkleinen”, schrijft het Kamerlid op X.