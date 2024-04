Kamerleden reageren bezorgd na start aanval Iran op Israël

Tweede Kamerleden reageren bezorgd op de aanval van Iran op Israël, luttele minuten nadat zaterdagavond bekend werd dat Iran drones op Israël heeft afgevuurd.

“In deze uren weten we ons verbonden met Israël en allen die nu in vrees en spanning leven”, schrijft partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie op X. “Het ayatollahregime in Iran verspreidt al decennialang haat tegen Israël en laat met deze aanval opnieuw zijn ware gezicht zien. We blijven bidden om vrede.”

SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer haalt op X een psalm aan waarin steun en kracht aan Israël wordt uitgesproken.

NSC-Kamerlid Caspar Veldkamp spreekt op het sociale medium de hoop uit dat “alle binnenkomende drones enz. zullen worden onderschept.”