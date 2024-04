BuZa: geen evacuatie van Nederlanders in Israël

Vanuit de overheid komt er geen operatie om Nederlanders uit Israël te evacueren. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten, nadat het reisadvies voor heel Israël was veranderd naar de kleurcode rood.

Alle Nederlanders in Israël worden door het ministerie aangeraden te vertrekken “als dat veilig kan”. Hoeveel Nederlanders er op dit moment in het land zijn, is volgens de zegsman niet bekend.

“We hebben de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten in de afgelopen tijd stap voor stap zien verslechteren”, zegt de woordvoerder over de reden waarom het reisadvies is aangescherpt. “Het reisadvies was al oranje met delen van het land rood. Afgelopen vrijdag hebben we Nederlanders opgeroepen ook noodzakelijke reizen tijdelijk uit te stellen. De ontwikkelingen van afgelopen nacht zijn voor het ministerie aanleiding om het reisadvies verder aan te scherpen.” Ook wijst hij erop dat een “aantal gelijkgezinde landen”, zoals Duitsland, al langer alle reizen voor heel Israël ontraden.

Iran viel dit weekend met drones en raketten Israël aan. De meeste zijn uit de lucht geschoten.