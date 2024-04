Reisadvies voor heel Israël op rood, veiligheidssituatie onzeker

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor heel Israël zondag aangepast naar de kleurcode rood. Dat betekent dat alle reizen naar het land worden afgeraden. “De veiligheidssituatie in Israël is onzeker en kan verder verslechteren”, aldus het ministerie. “Wat uw situatie ook is, ga er niet naartoe. Nederlanders die op dit moment in Israël zijn, wordt aangeraden te vertrekken “als dat veilig kan”.

Voor Nederlanders die het land nog niet uit kunnen, geldt dat zij een schuilkelder of een andere veilige plek moeten opzoeken als het luchtalarm afgaat. Verder stelt het ministerie dat het belangrijk is om het lokale nieuws te volgen en aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen. Nederlanders in Israël kunnen zich online registreren, zodat bij de ambassade bekend is dat ze in het land zijn. Zij krijgen dan via e-mail of sms meldingen als het reisadvies verandert en extra informatie over de veiligheidssituatie.

Mensen die ondanks het negatieve reisadvies toch naar Israël afreizen, doen dat op eigen verantwoordelijkheid. “De Nederlandse ambassade kan u waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt.”

Iran voerde in de nacht van zaterdag op zondag een luchtaanval uit op Israël. Het merendeel van de raketten en drones werd onderschept, maar het ministerie sluit niet uit dat er meer aanvallen zullen volgen.