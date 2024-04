Rutte: regionale escalatie Midden-Oosten moet worden voorkomen

De veiligheid van Israël mag niet verder in het geding komen, zegt demissionair premier Mark Rutte. Het is volgens hem “van groot belang dat regionale escalatie wordt voorkomen”, schrijft hij op X.

Dat deed hij zondag aan het einde van de ochtend na telefonisch overleg met de Nationale Veiligheidsraad over de situatie in het Midden-Oosten. “Nederland veroordeelt de roekeloze en gevaarlijke aanvallen van Iran ten zeerste. Het is goed te zien dat Israël deze aanvallen effectief heeft afgeslagen”, zegt Rutte.