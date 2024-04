D66 wil opheldering kabinet over besluit onkruidverdelger

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt wil van het kabinet opheldering over de afwegingen die het heeft gemaakt om in Europa niet tegen verlenging van het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat te stemmen. Tegen de wens van de Tweede Kamer in, onthield Nederland zich van stemming. In het tv-programma Zembla zegt demissionair landbouwminister Piet Adema dat hij in het kabinet heeft gepleit om tegen verlenging te stemmen, zoals de Kamer wilde, maar daarvoor onvoldoende steun kreeg.

Podt heeft een Kamerdebat aangevraagd, waar naast Adema ook minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) tekst en uitleg moet geven over de afwegingen die er in het kabinet zijn gemaakt. Volgens Zembla wilde Harbers voor verlenging stemmen, zo concludeert het programma op basis van documenten die zij via een beroep op de Wet open overheid (Woo) heeft gekregen. Het Kamerlid heeft over de kwestie ook vragen aangemeld voor het wekelijks vragenuurtje van de Tweede Kamer.

Landbouwminister Adema heeft persoonlijk geworsteld met de standpuntbepaling rondom verlenging van de onkruidverdelger, zegt een woordvoerder van Adema tegen het ANP. Dat lag aan de wisselende berichten over de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan glyfosaat.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stelde in een advies dat het middel veilig is, terwijl de wetenschap verdeeld is over de risico’s. Daarnaast lag er een motie van de Tweede Kamer die het kabinet opriep tegen te stemmen, verduidelijkt de woordvoerder van Adema.