Twee explosies in een weekend bij woning in Almere

Bij een woning in Almere zijn zowel vrijdag- als zaterdagnacht explosies geweest. Het gaat om een huis aan de Odeonstraat in de Filmwijk, meldt de politie.

Het eerste explosief ging af in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.15 uur. De voordeur van de woning raakte beschadigd door de knal. In de nacht van zaterdag op zondag was het om 03.30 uur raak. Deze keer ontstond er brand in de woning waardoor het hele wooncomplex ontruimd moest worden.

Ten tijde van beide explosies waren er mensen in de woning aanwezig. Geen van hen is gewond geraakt door de ontploffingen.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide explosies en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden.