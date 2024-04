Fractieleiders Tweede Kamer veroordelen aanval op Israël

De fractievoorzitters van GroenLinks-PvdA, D66 en Volt veroordelen de aanval van Iran op Israël. Ze noemen de aanval roekeloos, onverantwoord, gevaarlijk en zorgwekkend. De-escalatie is cruciaal, schrijven ze op X.

Frans Timmermans (GL-PvdA) vindt daarnaast dat “alle diplomatieke middelen moeten worden ingezet om verdere escalatie en bloedvergieten te voorkomen”. De-escalatie is volgens Rob Jetten (D66) “nu cruciaal. Evenals een staakt-het-vuren in Gaza.”

Ook Volt-partijleider Laurens Dassen vindt dat de dreigende verdere escalatie in het Midden-Oosten “met meer chaos in het Midden-Oosten tot gevolg” voorkomen moet worden. Hij is dankbaar “dat met internationale steun veel uit de lucht is gehaald”.

SP-Kamerlid Sarah Dobbe vindt dat er nu “keihard” moet worden gewerkt aan de-escalatie in het Midden-Oosten.